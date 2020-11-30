перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Президент Венесуэлы опубликовал свой номер телефона и призвал добавлять его в чаты в мессенджерах 11:37
Словарь Merriam-Webster назвал «пандемию» словом года
Словарь Merriam-Webster назвал «пандемию» словом года 11:20
В России за сутки выявили 26 338 случаев коронавируса 10:56
В этом году траты россиян в «черную пятницу» сократились почти на 40% 10:40
Джо Байден травмировал лодыжку, играя с собакой 10:22
Вышел трейлер новогоднего эпизода «Доктора Кто» 9:59
Студия Marvel изменила заставку «Черной Пантеры» в память о Чедвике Боузмане 9:53
Nasha Vata/YouTube Акциониста Павла Крисевича, которого «распяли» напротив здания ФСБ, облили зеленкой
Акциониста Павла Крисевича, которого «распяли» напротив здания ФСБ, облили зеленкой 9:27
В Подмосковье продлена самоизоляция для людей старше 65 лет 8:58
Прокуратура обвинила личного врача Диего Марадоны в его непредумышленном убийстве Вчера в 20:49
«Дом с маяком» могут закрыть, загадочный обелиск в Юте исчез и другие новости дня Вчера в 20:26 Дайджест
На акциях протеста в Беларуси задержали сотни человек Вчера в 20:23
В десятках аэропортов России самолеты будут сажать «вслепую» — с помощью диспетчеров и бумажных карт Вчера в 18:48
В Индии семья кремировала тело родственника. А через неделю он вернулся домой Вчера в 17:28
Mr. Freeman/YouTube «Я выхожу из дома, чтобы расправить плечи»: Mr. Freeman поддержал протестующих белорусов
«Я выхожу из дома, чтобы расправить плечи»: Mr. Freeman поддержал протестующих белорусов Вчера в 16:39
Воспитанников нижегородского детдома заставили участвовать в празднике День матери Вчера в 16:30
Детский хоспис «Дом с маяком» могут закрыть после проверки МВД Вчера в 15:55
Водитель «Яндекс.Такси» в Москве случайно нашел мужчину, которого искала «Лиза Алерт» Вчера в 15:40
В Бирмингеме сдают комнату, в которой рос Оззи Осборн. 400 фунтов стерлингов за одну ночь! Вчера в 15:26
darya__ash/Instagram Концерт Басты в «Ледовом» повторно проверят на соблюдение антикоронавирусных мер
Концерт Басты в «Ледовом» повторно проверят на соблюдение антикоронавирусных мер Вчера в 14:51
Отключить рекламу

Студия Marvel изменила заставку «Черной Пантеры» в память о Чедвике Боузмане

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:53

В память о пококйном актере Чедвике Боузмане студия Marvel изменила заставку к фильму «Черная Пантера». Ролик компания выложила в твиттере.

Выход видео приурочен к 44-летию актера, которое отмечается 29 ноября. Новая версия титров уже появилась в «Черной Пантере» на платформе Disney+.

В ролике показаны моменты с Боузманом в образе супергероя. Исполнительный председатель Disney Боб Айгер призвал поклонников «Мстителей» посмотреть картину в онлайн-кинотеатре в знак «особой дани уважения тому, кто был и всегда будет близок и дорог нашим сердцам».

Чедвик Боузман скончался 29 августа в возрасте 43 лет в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Причиной смерти стал рак толстой кишки.

В 2021 году начнутся съемки продолжения «Черной Пантеры». Герой Боузмана в фильме не появится — создатели сиквела не захотели воссоздавать его образ в помощью компьютерной графики. Предположительно, новой Черной Пантерой станет Шури в исполнении Летисии Райт.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
драма
На острие
Киноверсия противостояния между Софьей Великой и Яной Егорян на ОИ-2016
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку

Другие материалы по темам

Теги
Walt Disney
Люди
Чедвик Боузман
Боб Айгер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить