Студия Marvel изменила заставку «Черной Пантеры» в память о Чедвике Боузмане

Выход видео приурочен к 44-летию актера, которое отмечается 29 ноября. Новая версия титров уже появилась в «Черной Пантере» на платформе Disney+.

В память о пококйном актере Чедвике Боузмане студия Marvel изменила заставку к фильму «Черная Пантера». Ролик компания выложила в твиттере.

В ролике показаны моменты с Боузманом в образе супергероя. Исполнительный председатель Disney Боб Айгер призвал поклонников «Мстителей» посмотреть картину в онлайн-кинотеатре в знак «особой дани уважения тому, кто был и всегда будет близок и дорог нашим сердцам».

Чедвик Боузман скончался 29 августа в возрасте 43 лет в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Причиной смерти стал рак толстой кишки.

В 2021 году начнутся съемки продолжения «Черной Пантеры». Герой Боузмана в фильме не появится — создатели сиквела не захотели воссоздавать его образ в помощью компьютерной графики. Предположительно, новой Черной Пантерой станет Шури в исполнении Летисии Райт.