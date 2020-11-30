В Подмосковье продлена самоизоляция для людей старше 65 лет

В Московской области до 13 декабря продлена самоизоляция для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Это следует из постановления губернатора области Андрея Воробьева, опубликованного на сайте регионального правительства.

«Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, в период с 2 ноября по 13 декабря (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — говорится в документе.

На это время будут заблокированы социальные карты пенсионеров и учащихся колледжей и вузов. Подмосковные студенты продолжат дистанционное обучение.

Также до середины декабря будут запрещены массовые мероприятия и закрыты музеи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие коронавирусных ограничений в столице до 15 января. Также он заявил, что московское метро будет работать в новогоднюю ночь в отличие от петербургского.