Прокуратура обвинила личного врача Диего Марадоны в его непредумышленном убийстве

Аргентинская прокуратура выдвинула обвинения в отношении личного врача Диего Марадоны Леопольдо Луке. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи легендарному футболисту и тренеру. Расследование против него начали после показаний дочерей Марадоны, усомнившихся в профессионализме врача.

Суд разрешил провести обыски в доме и личном кабинете Луке. В ходе них были изъяты компьютеры, сотовые телефоны и история болезни Марадоны.

Бывший аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. Адвокат Марадоны сказал, что скорая ехала к нему более 30 минут, «что является преступным идиотизмом».