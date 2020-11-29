«Дом с маяком» могут закрыть, загадочный обелиск в Юте исчез и другие новости дня

Детский хоспис «Дом с маяком» могут временно закрыть за неправильное ведение журналов об использовании лекарств. Глава СПЧ Валерий Фадеев возьмет ситуацию под свой контроль.

В России выявили 26 683 новых случая коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 2 269 316.

Концерт Басты в «Ледовом» повторно проверят на соблюдение эпидемиологических мер. Первая проверка Смольного нарушений не обнаружила.

В возрасте 74 лет умер бывший президент РАН Владимир Фортов, болевший коронавирусной инфекцией. Он занимался физикой плазмы, а в конце 90-х был министром технологий и науки России.

Еще одна потеря — не стало актера Дэвида Прауза, сыгравшего Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездных войн». Ему было 85 лет, причины смерти не уточняются.

Анимационный персонаж Mr. Freeman поддержал протестующих белорусов. В новом ролике он возвышается над Минском с огромным БЧБ-флагом и читает стихи.

Шер помогла перевезти «самого одинокого слона» в заповедник в Камбодже. За транспортировку животного боролись активисты со всего мира, в том числе организация певицы Free the Wild.

Загадочный обелиск, найденный в пустыне Юты, так же таинственно исчез, как и появился. В Бюро землепользования штата сказали, что они тут ни при чем.

Правительство Британии призвало Netflix предупреждать зрителей, что сериал «Корона» отчасти вымышлен. Там опасаются, что зрители принимают за правду сюжет шоу.

Принт Бэнкси с пародией на «Криминальное чтиво» ушел с молотка за 125 тыс. фунтов стерлингов. Впервые работа появилась в 2002 году рядом со станцией метро Old Street в Лондоне.

Прикоснуться к другой легенде искусства можно значительно дешевле. За каких‑то 400 фунтов получится снять на одну ночь комнату в Бирмингеме, в которой рос Оззи Осборн.