На акциях протеста в Беларуси задержали сотни человек

Традиционные воскресные акции протеста в Беларуси обернулись массовыми задержаниями. По последним данным правозащитного центра «Весна», в автозаки по всей стране попали уже более 300 человек.

Подавляющее число задержанных в Минске, но есть также случаи в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Лесном и Коробчицах.

Среди задержанных в столице — член Координационного совета белорусской оппозиции Дмитрий Крук и журналист газеты «Новы час» Яна Трусило. В Бресте в автозаки попали корреспондент «Брестской газеты» и Tut.by Станислав Коршунов и внештатный корреспондент «Брестской газеты» Максим Хлебец.

В минской милиции подтвердили задержания 250 человек на протестных акциях в городе. Там также пообещали привлечь к ответственности, в том числе уголовной, более 100 участников митингов, личности которых удалось установить в течение недели.

В Минске сегодня проходили так называемые «марши соседей». Люди собирались в разных частях города и двигались в сторону центра. По данным «Медиазоны», силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки.