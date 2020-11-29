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На акциях протеста в Беларуси задержали сотни человек

Семён Гудошников
Сегодня в 20:23

Традиционные воскресные акции протеста в Беларуси обернулись массовыми задержаниями. По последним данным правозащитного центра «Весна», в автозаки по всей стране попали уже более 300 человек.

Подавляющее число задержанных в Минске, но есть также случаи в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Лесном и Коробчицах.

Среди задержанных в столице — член Координационного совета белорусской оппозиции Дмитрий Крук и журналист газеты «Новы час» Яна Трусило. В Бресте в автозаки попали корреспондент «Брестской газеты» и Tut.by Станислав Коршунов и внештатный корреспондент «Брестской газеты» Максим Хлебец.

В минской милиции подтвердили задержания 250 человек на протестных акциях в городе. Там также пообещали привлечь к ответственности, в том числе уголовной, более 100 участников митингов, личности которых удалось установить в течение недели.

В Минске сегодня проходили так называемые «марши соседей». Люди собирались в разных частях города и двигались в сторону центра. По данным «Медиазоны», силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки.

Протесты против Александра Лукашенко длятся в Беларуси уже три с половиной месяца. Они начались после объявления результатов выборов, согласно которым бывший президент набрал более 80%.

Участников акций жестоко разгоняли омоновцы и военные, в СИЗО задержанных массово пытали и избивали. В конце октября Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой, а студентов и учителей, участвующих в акциях, потребовал отчислять.

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