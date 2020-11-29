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В десятки аэропортов России самолеты будут сажать «вслепую» — с помощью диспетчеров и бумажных карт

Семён Гудошников
Сегодня в 18:48

Поставщики аэронавигационных данных не успели внести информацию о более чем 30 российских аэропортах в новую систему полетов, которая начнет действовать с 3 декабря. Об этом пишет РБК со ссылкой на презентации Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) и «Аэрофлота».

По крайней мере до 30 декабря пилотам придется взлетать и сажать самолеты на эти аэродромы «вслепую» — при помощи диспетчеров и бумажных карт. О каких именно воздушных гаванях идет речь, не уточняется, но известно, что в их списке нет московских. Однако в ночь на 3 декабря пилоты, которые прилетают в город или улетают из него, также должны будут руководствоваться подсказками диспетчеров.

В презентации одного из крупнейших поставщиков навигационных данных для российских авиакомпаний — американского Jepsen — говорится, что компания не смогла внести изменения в базы данных, поскольку они появились слишком поздно. Поправки нужно было принять до начала октября, однако они появлялись частями с 22 октября по 5 ноября. В «Аэрофлоте» задержки объяснили большим массивом изменений и запоздалой публикацией поправок.

По заверениям Росавиации, угроз для безопасности полетов нет, а крупнейшие российские авиакомпании готовы временно летать «вслепую». Впрочем, «Победа» все же отменила часть своих рейсов из‑за отсутствия данных.

Об утверждении новой структуры воздушного движения сообщил в 2019 году Максим Акимов, который занимал тогда пост вице-премьера. Изменения касаются всех аэродромов в европейской части России и некоторых на Урале. Новая схема вводит 242 новых участка воздушных трасс и кардинально меняет воздушную навигацию. Предполагается, что это уменьшит задержки самолетов, оптимизирует расход топлива и облегчит работу диспетчеров.

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