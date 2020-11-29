«Я выхожу из дома, чтобы расправить плечи»: Mr. Freeman поддержал протестующих белорусов

На ютьюб-канале Mr. Freeman появился ролик, посвященный белорусским протестам. В отличие от традиционных эпизодов он не полностью анимационный. Главный герой огромных размеров возвышается над зданиями в центре Минска. В его руках гигантский БЧБ-флаг — символ белорусской оппозиции. Все это напоминает картину «Большевик» Бориса Кустодиева.

«Я выхожу из комы! / Я выхожу из дома! / Я соткан из тьмы и боли / Я из дождя и грома! / Я выхожу из бреда / Я выхожу из хамства / Из профсоюзного комитета / Из чертова панибратства! / Я выжил во время погрома / Среди этой кровавой сечи! / Я выхожу из дома / Чтобы расправить плечи!», — читает стихи Mr.Freeman.