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«Я выхожу из дома, чтобы расправить плечи»: Mr. Freeman поддержал протестующих белорусов

Семён Гудошников
Сегодня в 16:39

На ютьюб-канале Mr. Freeman появился ролик, посвященный белорусским протестам. В отличие от традиционных эпизодов он не полностью анимационный. Главный герой огромных размеров возвышается над зданиями в центре Минска. В его руках гигантский БЧБ-флаг — символ белорусской оппозиции. Все это напоминает картину «Большевик» Бориса Кустодиева.

«Я выхожу из комы! / Я выхожу из дома! / Я соткан из тьмы и боли / Я из дождя и грома! / Я выхожу из бреда / Я выхожу из хамства / Из профсоюзного комитета / Из чертова панибратства! / Я выжил во время погрома / Среди этой кровавой сечи! / Я выхожу из дома / Чтобы расправить плечи!», — читает стихи Mr.Freeman.

Первый выпуск анимационного сериала «Mr. Freeman» появился на ютьюбе в 2009 году. Первые несколько лет он выходил анонимно. В декабре 2012-го появилось видеоинтервью «00:00:00», в котором были раскрыты имена создателей проекта. Ими оказались Павел Мунтян, Владимир Пономарев, Анатолий Доброжан и актер Вадим Демчог, который озвучивает Фримана.

Последний на данный момент традиционный выпуск «Mr. Freeman» — 61-й — вышел в январе 2020 года. После этого на ютьюб-канале появились три эпизода проекта «Медитация» и анимационный клип Killagram & MF на песню «Трали-вали».

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