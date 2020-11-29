Водитель «Яндекс.Такси» в Москве случайно нашел мужчину, которого искала «ЛизаАлерт»

Водитель, сотрудничающий с «Яндекс.Такси» в Москве, помог найти мужчину, которого с 19 ноября искали волонтеры поискового отрада «ЛизаАлерт». Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Водитель увидел пропавшего мужчину 27 ноября, когда его забирала скорая помощь. Он сообщил об этом по телефону «ЛизаАлерт», указанному в ориентировке.

По информации Baza, водитель тогда приехал к своему другу, который остановился в отеле на Новорязанской улице. У гостиницы стояла скорая — она приехала за одним из постояльцев, которому стало плохо. Таксист вызвался помочь врачам, а затем опознал в пациенте лицо из ориентировки, которую выслал отряд «ЛизаАлерт». О состоянии нашедшегося мужчины не уточняется.

В «Яндекс.Такси» пообещали поощрить водителя. Там отметили, что уже несколько лет сотрудничают с «ЛизаАлерт», пересылая ориентировки на пропавших людей в водительское приложение сервиса. «Как только водитель начинает работать с заказами сервиса, ему приходит опрос с уточнением, готов ли он получать сообщения о пропавших поблизости людях», — уточнили в компании.