В Бирмингеме сдают комнату, в которой рос Оззи Осборн. 400 фунтов стерлингов за одну ночь!

В британском городе Бирмингем сдают комнату в доме, где жил Оззи Осборн будучи ребенком. Об этом музыкант рассказал в интервью GQ.

Осборн рассказал, что посетил двухкомнатное жилище спустя много лет после переезда. Он жил там с родителями и пятью братьям и сестрами. Артист тогда удивился тому, как семья из восьми человек умещалась в таком маленьком пространстве.