В Бирмингеме сдают комнату, в которой рос Оззи Осборн. 400 фунтов стерлингов за одну ночь!

В британском городе Бирмингем сдают комнату в доме, где жил Оззи Осборн будучи ребенком. Об этом музыкант рассказал в интервью GQ.
Осборн рассказал, что посетил двухкомнатное жилище спустя много лет после переезда. Он жил там с родителями и пятью братьям и сестрами. Артист тогда удивился тому, как семья из восьми человек умещалась в таком маленьком пространстве.
«Он берет 400 фунтов за ночь. Чертов дом в те времена и 300 фунтов не стоил! Они там скорее всего расширяют ванную комнату за немалую сумму», — заявил «Принц Тьмы».
Дом номер 14 находится улице Лодж-стрит в районе Астон.
Ранее Оззи Осборн рассказал, что его приглашали стать участником группы Van Halen. Когда ему позвонил сан Ван Хален с предложением, певец не воспринял это всерьез — ему показалось, что гитарист был «немного пьян».