Бывший президент РАН Владимир Фортов умер от коронавируса

В возрасте 74 лет умер бывший президент Российской академии наук физик Владимир Фортов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя президента РАН Владимира Иванова.

«Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — сказал он. В пресс-службе академии наук отметили, что Фортов болел коронавирусной инфекцией.

Владимир Фортов защитил в 1976 году докторскую диссертацию, связанную с физикой плазмы. Затем работал в Институте химической физики, а в 1991 стал заведующим кафедрой теплофизики экстремальных состояний МФТИ. В том же году он получил звание академика РАН, с 1996 по 2001 годы был вице-президентом академии.

В 1996–1997 годах занимал пост министра технологий и науки России. Президентом академии наук его избрали в 2013 году, а в 2017-м выдвинули на эту должность повторно, однако Фортов снял свою кандидатуру. По официальной версии, чтобы дать возможность доработать правила выборов президента РАН, по неофициальной — из‑за давления со стороны президента России Владимира Путина.