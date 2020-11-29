Шер помогла перевезти «самого одинокого слона» в заповедник в Камбодже

Американская певица Шер помогла организовать перевоз «самого одинокого слона» из Пакистана в Камбоджу. Об этом она сообщила в твиттере.

Слон по имени Кааван жил в Исламабадском зоопарке с 1985 года. Туда его его привезли в качестве подарка из Шри-Ланки, когда ему был всего один год. У млекопитающего была партнерка Сахели, с которой они были вместе с 1990-го по 2012 год, пока она не умерла от инфекции. По словам членов организации Four Paws International, Кааван тяжело переживал потерю и с тех пор был один.