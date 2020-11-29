Принт Бэнкси с пародией на «Криминальное чтиво» ушел с молотка за 125 тыс. фунтов стерлингов

Принт анонимного художника Бэнкси и пародией на фильм «Криминальное чтиво» продали на торгах за 125 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте галереи Tate Ward.

Работа впервые появилась в 2002 году рядом со станцией метро Old Street в Лондоне. Плакат провисел там до 2007 года, пока его не закрасили по просьбе транспортной службы. Позже один из местных артистов написал на этом месте балончиком «Come Back» («Вернись»), и тогда Бэнкси снова поместил туда принт, только в этот раз персонажи были одеты в костюмы бананов и держали в руках пистолеты.

Ранее в английском городе Ноттингеме неизвестные испортили новую работу Бэнски. На граффити, которую Бэнкси показал 17 октября в инстаграме, изображена девочка, крутящая велосипедную шину как обруч. Рядом со стеной, на которую нанесен образ ребенка, к столбу прикован байк без одного колеса. Теперь его кто‑то украл.