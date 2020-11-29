Умер актер Дэвид Праус, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездных войн»

Умер британский актер Дэвид Праус, известный по роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездных войн». Об этом сообщается в твиттере компании Bowington Management, представлявшей интересы артиста.

Актер снимался в кино с конца 1960-х и до 2010 года. Среди других крупных проектов, в которых он принимал участие — «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика. В Великобритании он также был широко известен как главный герой образовательных роликов для детей о соблюдении правил движения пешеходов.