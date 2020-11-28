Акция Pussy Riot, сторис в Spotify и другие новости дня

В России за сутки выявили 27 100 случаев коронавируса. Общее число пациентов с COVID-19 увеличилось до 2 242 633.

В стране появился единый телефонный номер по коронавирусу. Получить консультацию и вызвать врача можно, набрав 122.

Роскомнадзор попросил российские IT-компании создать и популяризовать отечественные видеохостинги. Ведомство недовольно тем, что ютьюб цензурит видео российских СМИ.

Московские рестораны не досчитались от 10 до 50% выручки из‑за запрета работать после 23.00. Еще хуже пришлось ночным клубам: те потеряли 100% прибыли.

Участницы Pussy Riot в кокошниках недалеко от Кремля привязали скотчем к столбу «омоновца» — им стал художник Фархад Исрафилли-Гельман. Акция против полицейского насилия получила название «Осторожно, хрупкое!».

В Москве пятерых активисток, арестованных после пикета против домашнего насилия, всю ночь продержали в холодном автозаке. Девушек вывели из автомобиля и оформили только после того, как руководство ОВД испугалось «шумихи».

Заммэра Новоуральска Михаил Черницкий погиб от огнестрельного ранения во время охоты. По неофициальной информации, 58-летнего чиновника случайно застрелил приятель.

Лувр впервые выставит на аукцион работы современных художников. Среди лотов на декабрьских торгах будут работы Йохана Кретена, Кандиды Хефер, Евы Жоспан, Жан-Мишеля Отоньеля, Пьера Сулажа и Ксавье Вейана.

В Spotify появился свой аналог сторис. Пока их можно найти только в нескольких плейлистах.

Майли Сайрус выпустила альбом «Plastic Hearts», Лиам Галлахер в преддверии праздничных каникул поделился песней «All You’re Dreaming of», а Lil Wayne и Дрейк выложили трек «BB King Freestyle».