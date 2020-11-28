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В Петербурге больная COVID-19 женщина родила мальчика и умерла. Ребенок остался сиротой

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:59

В Петербурге 32-летняя женщина, больная коронавирусом и находившаяся на искусственной вентиляции легких, родила ребенка, а после этого умерла. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мальчик остался сиротой, потому что все его близкие родственники погибли из‑за COVID-19. Сначала, 5 ноября, умер дедушка по материнской линии — мужчине было 64 года. Затем скончалась сама женщина, а еще через несколько дней, 12 ноября, — 61-летняя бабушка мальчика. Отец ребенка не принимал участия в судьбе женщины и ушел до его рождения.

Ребенок при рождении весил около двух килограмм, а его рост составил 49 сантиметров, уточнила «Фонтанка». Его жизнь спасли врачи.

Мальчика, по данным «Фонтанки», назвали Киреем, а в качестве отчества выбрали первое попавшееся мужское имя. Как уточняет издание, младенец получил в наследство от умерших родственников две квартиры в Петербурге. Воспитывать ребенка взялась двоюродная сестра погибшей матери, живущая в Поволжье.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, после трагедии появился мужчина, который заявил, что является биологическим отцом мальчика. Он подал заявление об усыновлении Кирея в суд. Как уточнила Митянина, отказать в праве анализа ДНК ему нельзя.

Двоюродная тетя мальчика, однако, не признает новоявленного отца. «Мы будем ждать результата анализа ДНК. А там суд решит», — сказала она.

Как утверждает «Фонтанка», это не первый случай в Петербурге, когда от коронавируса погибла беременная женщина. По официальным данным, в городе ранее был один подобный случай, и ребенка спасти не удалось.

Однако источники издания говорят о четырех случаях, включая тот, о котором идет речь в заметке. Жизни двоих детей, в том числе Кирея, удалось спасти.

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