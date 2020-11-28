Amazon закрыл сериал «Утопия» после первого сезона

Компания Amazon решила закрыть сериал «Утопия» после первого сезона. Об этом сообщает Deadline.

Ремейк британского шоу получил восемь эпизодов. Проект показал низкие рейтинги, и отзывы критиков были не на высоте. Премьера сериала состоялась 25 сентября этого года.

В центре сюжета — группа фанатов графического романа «Эксперименты утопии», который предсказал главные катастрофы XX века. Однажды они находят продолжение комикса, но тут же сталкиваются с незнакомцами, которые охотятся на книгу.

Главные роли в «Утопия» исполнили Саша Лейн, Дэн Берд, Джон Кьюсак, Джессика Рот и Рэйн Уилсон. Шоураннером и сценаристом выступила писательница Гиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Острые предметы»), а одним из исполнительных продюсеров — создатель оригинального шоу Деннис Келли.