Более половины россиян планируют снизить траты на новогодние подарки

Бюджет на подарки к Новому году снизят 53% россиян страше 16 лет. О этом говорится в результатах исследования компании Ipsos, передает РБК.

33% опрошенных отметили, что бюджет останется на уровне прошлого года, и 14% затруднились с ответом. 47% потратят на один подарок до 1500 рублей, 23% — 1500-3000 рублей, 13% 3-5 тыс., и 11% — больше 5 тыс. 6% признались, что вообще не собираются делать новогодние подарки.

Почти половина респондентов (48%) заявили, что готовы купить такое же количество подарков, как и в прошлом году, а 10% — даже больше. Вместе с тем, 40% ожидают, что на этот Новый год им самим достанется меньше подарков, чем раньше. На такое же количество презентов рассчитывают 25% опрошенных, и затруднились с ответом — 35%.

Ранее аналитики Superjob выяснили, какие подарки на Новый год россияне считают самыми неудачными. Жители России не любят, когда им дарят свитера, кружки, статуэтки и ласты.

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