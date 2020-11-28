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Моргенштерн снял клип за «10 лямов» для «Альфа-банка»

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:47

Рэпер Моргенштерн снял для «Альфа-банка» клип за 10 млн рублей. Его можно посмотреть на ютьюбе.

Ролик за «10 лямов» артист выпустил в рамках совместной рекламной кампании с банком, передает VC.ru. Компания разыграет 3 млн рублей среди тех, кто оформит бесплатную «Альфа-карту» по специальной ссылке и сделает покупку на любую сумму.

Видео на айфон снял Слава Марлоу. В ролике Моргенштерн приходит в отделение банка, где ему предлагают сделать «лучший клип» за «10 лямов». Согласившись, рэпер начинает танцевать в помещении банка на глазах у посетителей.

Ранее Моргенштерн появился в новом клипе Егора Крида. В треке музыканты рассуждают, что произойдет, если одного из них не станет. И, судя по кадрам, мир ждет настоящий апокалипсис.

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