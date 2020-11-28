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Запрет на работу ресторанов и баров ночью лишил их до 50% выручки

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:32

Временный запрет на ночную работу ресторанов и баров с 23.00 до 6.00, введенный мэром Москвы Сергеем Собяниным, лишил их от 10% до 50% выручки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителей ресторанной отрасли.

По словам Сергея Миронова, владельца сети ресторанов «Мясо&Рыба», вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России, а также омбудсмена в сфере столичного ресторанного бизнеса, потери столичных заведений общепита из‑за недоработки двух часов до 01:00 ночи составляют 10%.

«Запрет повлиял на ресторанный бизнес, но не глобально, не больше, чем все остальные меры. Однако, в отличие от ресторанов, ночные клубы закрываются полностью», — заявил он.

По оценке Миронова, московские ночные клубы, которые работают исключительно ночью, теряют всю свою выручку. Их руководителям приходится выплачивать зарплаты и аренду, кроме того они не могут реализовать закупленные ранее продукты.

Ресторатор и основатель Novikov Group Аркадий Новиков привел другие цифры. По его мнению, прибыль московских ресторанов, работавших после 23.00, упала на 50%. По его словам, те заведения, которые ночью не работают, все равно терпят убытки: их выручка упала на 20%-30%.

Мэр Москвы Сергей Собянин ограничил работу ресторанов в ночное время 10 ноября. Запрет работать с 23.00 до 6 утра действует с 13 ноября по 15 января, он введен в целях борьбы с пандемией коронавируса.

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