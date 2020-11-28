Роскомнадзор попросил российские IT-компании создать и популяризовать отечественные видеохостинги. Подобная просьба была озвучена из‑за цензуры ютьюба в отношении российских СМИ, говорится на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре также обратили внимание российских изданий на «необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах».

Ведомство потребовало от Google снять ограничения с российского СМИ «Anna News» (Analytical Network News Agency). Роскомнадзор также добивается возобновления доступа к ютьюб-каналам информационного агентства.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — заявил в пресс-службе ведомства.

Это не первый раз, когда в Роскомнадзоре заявляют о цензуре, применяемой видеохостингом к российским видео. Ранее ведомство уже призывало выкладывать видео на российских платформах, а не на ютьюбе.

Кроме того, Роскомнадзор заступался за телеведущего Владимира Соловьева, чьи ролики ютьюб якобы не пропускает в раздел «В тренде». Роскомнадзор потребовал вернуть видео в раздел.

В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Согласно законопроекту, Роскомнадзор может получить право ограничить доступ к таким сайтам частично или полностью, основываясь на решении генпрокурора по согласованию с МИД.