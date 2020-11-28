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Кинотеатры в новогодние каникулы увеличат количество сеансов

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:08

Кинотеатры увеличат количество сеансов на востребованные фильмы в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

К выходу в прокат готовятся сразу несколько крупных российских картин, в том числе блокбастер «Огонь» Алексея Нужного, «Серебряные коньки» Михаила Локшина, «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрия Дьяченко и другие. Березин отметил, что люди больше всего ходят в кино 2, 3 и 4 января, но в 2021 году интерес может сохраняться на протяжении всех праздничных каникул в связи с ограничениями по наполненности залов.

«Кино остается практически единственным способом отметить Новый год, потому что елки отменили, рождественские ярмарки отменили. Я думаю, что люди захотят отдыхать от негатива, поэтому надеюсь, что они пойдут в кино», — сказал Березин.

Ранее он говорил он высказался о повторном закрытии кинозалов: «Вторая волна, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут».

В начале августа, после открытия, российские кинотеатры вернули всего 5% оборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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