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В Госдуму внесли законопроект о запрете футболок с нацистами

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:58

Депутаты Госдумы во главе с руководительницей комитета по культуре Еленой Ямпольской внесли законопроект, запрещающий публичную демонстрирацию изображений осужденных трибуналом нацистов. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Ношение изображений будет считаться актом экстремизма. В законопроекте предлагают сделать исключение для тех случаев, когда «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

В пояснительной записке указано, что депутаты в последнее время выявили несколько резонансных случаев «публичного демонстрирования изображений нацистских преступников». В сети ведется торговля сувениров с портретами нацистов. Покупателям доступны футболки, статуэтки и фотографии с личными подписями, изображающие военных преступников времен Великой Отечественной войны.

«Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории нашей страны», — заявили парламентарии.

В прошлом году Госдума приняла в третьем чтении поправки, разрешающие показывать нацистскую символику в учебно-просветительских целях и в произведениях искусства. Главным условием остается осуждение нацизма и формирование негативного отношения к этой идеологии.

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