В России появился единый телефонный номер по коронавирусу

В России ввели единый телефонный номер, по которому любой желающим может обратиться по вопросам, связанным с коронавирусом. Получить консультацию и вызвать врача можно, набрав 122, сообщает ТАСС.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что единый номер поможет централизовать работу колл-центров, которые смогут более оперативно перенаправлять дозвонившихся в поликлиники, станции скорой помощи и другие службы. Он добавил, что сейчас к работе подключились 27 субъектов России.

В аппарате вице-премьера уточнили, что скоро по номеру 122 можно будет оформить больничный лист и доставку рецептурных препаратов.

Ранее Министерство цифрового развития России разработало сервис «Госуслуги. COVID-трекер» для отслеживания зараженных коронавирусом. С его помощью можно узнать, находился ли пользователь рядом с кем‑либо, кто был инфицирован COVID-19. Пользовательское соглашение трекера утверждает, что приложение не обрабатывает персональные данные и работает на основе базы номеров заболевших коронавирусом.