В России впервые проведут образовательный фестиваль о мужчинах и маскулинности Moscow MaleFest

В рамках мероприятия лучшие зарубежные эксперты по маскулинности поговорят о гендерных привилегиях и битве полов, о гегемонной маскулинности и ее последствиях. Российские специалисты обсудят новые нормы мужественности, столкновение мужчин с гендерной дискриминацией, гомофобию, секс и консент, отцовство, а также факторы, которые влияют на качество и продолжительность жизни мужчин.

Первый в России образовательный фестиваль о мужчинах и маскулинности Moscow MaleFest 2020 пройдет 5 декабря. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

«Мужчины тоже чувствуют напряжение в связи с навязанным стереотипом о «настоящей мужественности», о «мужском пути», о необходимости «быть сильным», терпеть, стиснув зубы, «ты же мужик, ты должен». Поднимая разговор о маскулинности, мы не призываем никого отказываться от традиционных идеалов и ролей, если они им по душе и не угрожают благополучию окружающих», — считает одна из основательниц фестиваля Ирина Изотова.

В качестве ключевых зарубежных экспертов на Moscow MaleFest приглашены Гэри Баркер из организации Promundo, Видар Веттерфалк из MenEngage Sweden и Боб Пиз из Университета Тасмании и Университета Deakin в Австралии.

Что происходит с мужчинами и мужественностью в России и мире?

Есть ли кризис маскулинности на самом деле? С какими гендерными проблемами сталкиваются мужчины?

Гендерные привилегии: кто, как и почему выигрывает в битве полов?

Гегемонная маскулинность, насилие и экология

Сталкиваются ли мужчины с сексизмом и дискриминацией

Мужчины на грани: почему мужчины умирают раньше и ходят к психологам реже? Что с этим делать?

Где и как учиться сексу?

Гомофобия и ее психологические корни

Старость: Страх или ресурс?

Современное отцовство

Что такое консент?

Что такое современный успешный мужчина?

Из‑за пандемии коронавируса Moscow MaleFest проведут в онлайн-режиме, программу подадут в формате телешоу. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться здесь.