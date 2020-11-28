Лувр впервые выставит на аукцион работы современных художников

Парижский музей Лувр впервые за свою историю выставит на аукцион работы современных художников и редкие услуги, сообщил ТАСС.

Торги пройдут с 1 по 15 декабря на сайте аукционного дома Christie’s. Среди лотов будут работы Йохана Кретена, Кандиды Хефер, Евы Жоспан, Жана-Мишеля Отоньеля, Пьера Сулажа и Ксавье Вейана, а также предметы искусства, «созданные в сотрудничестве с мировыми брендами».

Участники торгов смогут приобрести возможность присутствия при осмотре картины «Джоконда» — раз в год легендарную работу Леонардо да Винчи достают из выставочной витрины на глазах директора Лувра Жана-Люка Мартинеза. Кроме того, музей предложит посетить специальный концерт в зале для королевских приемов или прогуляться по крышам в компании художника-авангардиста JR.

Всего на аукционе представят 24 лота. Деньги от их продажи пойдут на создание нового музейного пространства Studio — его планируют сделать образовательным центром. Открытие Studio намечено на осень 2021 года.