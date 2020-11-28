перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Spotify появились сторис. Пока их можно увидеть только в нескольких плейлистах 3:28
Лувр впервые выставит на аукцион работы современных художников 2:56
Miley Cyrus/YouTube Майли Сайрус выпустила альбом «Plastic Hearts»
Майли Сайрус выпустила альбом «Plastic Hearts» 2:27
Третьяковская галерея откроет онлайн-выставку Александра Иванова 1:26
В Молдавии объявили чрезвычайное положение из‑за коронавируса 0:40
Apple TV+ опубликовал трейлер рождественского шоу Мэрайи Кэри Вчера в 23:54
«Культраб» перенес на весну онлайн-лекторий о насилии над женщинами Вчера в 23:06
zja_arch/Instagram В Амстердаме построят музей вокруг затонувшего корабля XVIII века
В Амстердаме построят музей вокруг затонувшего корабля XVIII века Вчера в 22:56
Москва получила приз World Travel Awards в номинации «Лучшее туристическое направление. Город» Вчера в 21:56
В честь Антона Ельчина, погибшего в 2016 году, назвали звездолет во вселенной «Звездного пути» Вчера в 21:27
Коронавирусные ограничения в Подмосковье продлятся до середины декабря Вчера в 20:59
Навальный выступил в Европарламенте, вышел новый клип «Касты» и другие новости дня Вчера в 20:43 Дайджест
nvodicka/Pixabay Петербурженка подала в суд на гадалку. А после отказалась от иска, купив по ее совету фаллоимитатор
Петербурженка подала в суд на гадалку. А после отказалась от иска, купив по ее совету фаллоимитатор Вчера в 20:10
«Победа» возобновит рейсы в Берлин и Кельн в конце декабря Вчера в 19:39
В Москве ко дню рождения Алисы Фрейндлих пройдут спецпоказы в «Факеле», «Космосе» и «Салюте» Вчера в 18:45
Режиссер «Золотой перчатки» снял клип для диджея Solomun Вчера в 17:54
Петербургские фолк-панки Ghost Hippies вернулись с альбомом «Призраки тоже плачут» Вчера в 17:52
Aron Fromm/YouTube Стэн Ли размышляет о пользе мата в мультфильме, созданном на основе архивной аудиозаписи
Стэн Ли размышляет о пользе мата в мультфильме, созданном на основе архивной аудиозаписи Вчера в 17:05
Австрийская деревня Fucking решила сменить название. Все из‑за назойливых туристов Вчера в 16:57
Алексей Навальный призвал Евросоюз ввести санкции против российских олигархов Вчера в 16:44
Отключить рекламу

Майли Сайрус выпустила альбом «Plastic Hearts»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:27

Американская певица Майли Сайрус выпустила свой седьмой альбом. Он называется «Plastic Hearts» и состоит из 15 песен, в том числе — двух живых выступлений.

В записи альбома, помимо самой Сайрус, приняли участие британский музыкант Билли Айдол, поп-звезда Дуа Липа, участница рок-групп The Runaways и The Blackhearts Джоан Джетт и солистка Fleetwood Mac Стиви Никс.

The Guardian называет песни Сайрус «рок-музыкой, пропущенной через фильтр Instagram». «Это неплохой альбом, но он гораздо менее интересен и более прост, чем исполнитель, который его создал», — отмечает издание.

Ранее певица рассказывала об истории создания, а точнее — воссоздания альбома. Два года назад готовые треки удалились на компьютере Сайрус, и ей пришлось записать их заново.

Также в октябре артистка призналась, что работает над альбомом каверов на песни группы Metallica. Во время локдауна Сайрус уже выпустила несколько каверов — в том числе на сингл The Cranberries «Zombie» и балладу Билли Айлиш «My Future».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
драма
На острие
Киноверсия противостояния между Софьей Великой и Яной Егорян на ОИ-2016
поп
Елка
Эстрадная музыка, за которую не стыдно
драматический
Мастер и Маргарита
Анатолий Белый — Мастер
драма
Человек из Подольска
Экранизация нашумевшей пьесы Дмитрия Данилова про поразительных полицейских
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку

Другие материалы по темам

Теги
The Guardian
Люди
Майли Сайрус
Билли Айлиш
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить