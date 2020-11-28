Майли Сайрус выпустила альбом «Plastic Hearts»

В записи альбома, помимо самой Сайрус, приняли участие британский музыкант Билли Айдол, поп-звезда Дуа Липа, участница рок-групп The Runaways и The Blackhearts Джоан Джетт и солистка Fleetwood Mac Стиви Никс.

Американская певица Майли Сайрус выпустила свой седьмой альбом. Он называется «Plastic Hearts» и состоит из 15 песен, в том числе — двух живых выступлений.

The Guardian называет песни Сайрус «рок-музыкой, пропущенной через фильтр Instagram». «Это неплохой альбом, но он гораздо менее интересен и более прост, чем исполнитель, который его создал», — отмечает издание.

Ранее певица рассказывала об истории создания, а точнее — воссоздания альбома. Два года назад готовые треки удалились на компьютере Сайрус, и ей пришлось записать их заново.

Также в октябре артистка призналась, что работает над альбомом каверов на песни группы Metallica. Во время локдауна Сайрус уже выпустила несколько каверов — в том числе на сингл The Cranberries «Zombie» и балладу Билли Айлиш «My Future».