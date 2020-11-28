В Молдавии объявили чрезвычайное положение из‑за коронавируса

В Молдавии из‑за пандемии коронавируса объявили чрезвычайное положение в области здравоохранения. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

На всей территории Молдавии закроются ночные клубы, караоке, театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры. Запретят все развлекательные мероприятия, а также научные конференции, спортивные соревнования и олимпиады.

Рестораны смогут работать только с 7.00 до 22.00. В ночное время заведениям общественного питания разрешат продавать еду только навынос. Такой режим продлится с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года.

В редких случаях граждане смогут организовывать «уникальные массовые» и праздничные мероприятия на 50 человек. Проводить их можно будет только при «соблюдении санитарно-гигиенических мер и обязательном составлении списков эпидемиологических данных».

Сотрудников госучреждений и других предприятий по мере возможности переведут на удаленку. На работе будут появляться только те работники, чьи обязанности невозможно выполнить без личного присутствия.