В Амстердаме построят музей вокруг затонувшего корабля XVIII века

Музей планируют построить вокруг останков парусника «Амстердам», затонувшего у берегов английского города Гастингса зимой 1749 года. «Амстердам» считается самым сохранившимся из всех суден Голландской Ост-Индской компании.

В Амстердаме появится музей, в основе которого окажется затонувший корабль XVIII века. Об этом сообщило нидерландское архитектурное бюро ZJA, разработавшее проект здания.

«Этот корабль и его груз являются узлом глобальной сети. «Амстердам» — это сокровищница, которая показывает нам, как сливаются финансовые ресурсы, информация и технологии, культура, политика и насилие, торговля и глобализация, инновации и эксплуатация», — говорят в ZJA.

Чтобы сохранить судно и подробнее его изучить, власти голландской столицы собираются поместить «Амстердам» в специальный док и поднять со дна моря. Затем вокруг корабля возведут музейное пространство.