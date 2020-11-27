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В Амстердаме построят музей вокруг затонувшего корабля XVIII века

Юлия Онодэра
Вчера в 22:56

В Амстердаме появится музей, в основе которого окажется затонувший корабль XVIII века. Об этом сообщило нидерландское архитектурное бюро ZJA, разработавшее проект здания.

Музей планируют построить вокруг останков парусника «Амстердам», затонувшего у берегов английского города Гастингса зимой 1749 года. «Амстердам» считается самым сохранившимся из всех суден Голландской Ост-Индской компании.

«Этот корабль и его груз являются узлом глобальной сети. «Амстердам» — это сокровищница, которая показывает нам, как сливаются финансовые ресурсы, информация и технологии, культура, политика и насилие, торговля и глобализация, инновации и эксплуатация», — говорят в ZJA.

Чтобы сохранить судно и подробнее его изучить, власти голландской столицы собираются поместить «Амстердам» в специальный док и поднять со дна моря. Затем вокруг корабля возведут музейное пространство.

По словам проектировщиков, здание будет похоже на театр, в котором зрители смогут наблюдать за дайверами, изучающими останки парусника. Музейная коллекция, созданная при участии жителей Гастингса, расскажет об истории Амстердама и нидерландском колониальном прошлом.

«Амстердам» создали в 1748 году как трехмачтовое торговое судно. В своем первом рейсе корабль должен был пройти из голландского Текселя в порт индонезийского города Джакарта. Однако парусник затонул во время шторма в проливе Ла-Манш. Во время кораблекрушения на борту было 330 человек, но никто не пострадал.

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