Москва получила приз World Travel Awards в номинации «Лучшее туристическое направление. Город»

Москва стала лауреатом премии World Travel Awards 2020 в номинации «Лучшее туристическое направление. Город». Об этом сообщил сайт мэрии столицы.

Москва выиграла приз уже во второй раз подряд, обойдя Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро и Санкт-Петербург. Северная столица также получила награду конкурса, победив в номинации «Всемирное лидирующее культурное направление».

Губернатор Александр Беглов отметил, что победа Санкт-Петербурга — ожидаемая, ведь город уже не раз был отмечен премией World Travel Awards. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, поблагодарил горожан, работающих в сфере гостеприимства.

«Очень приятно, что за Москву голосовали не только эксперты, но и туристы. В этом году у нас были амбициозные планы по развитию туристической отрасли, и мы их обязательно реализуем, как только это станет возможно», — сказал Собянин.

Премию World Travel Awards вручают ежегодно с 1993 года. Она отмечает самые привлекательные туристические направления, а также лучших туроператоров, авиакомпании, курорты, отели и других представителей отрасли.