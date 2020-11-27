В честь Антона Ельчина, погибшего в 2016 году, назвали звездолет во вселенной «Звездного пути»

Создатели сериала «Звездный путь: Дискавери» почтили память актера Антона Ельчина, погибшего в 2016 году, назвав в его честь звездолет. Об этом сообщает издание Screenrant.

Упоминающийся в седьмой серии третьего сезона сериала корабль получил название USS Yelchin. Как выясняется из серии, он был одним из первых звездолетов, которые оказались разрушены в результате галактической катастрофы, которая привела к краху Объединенной федерации планет.

В эпизоде героиня Соника Мартин-Грин находит черные ящики со звездолета и благодаря им получает возможность проанализировать случившееся.

Антон Ельчин снялся в трех фильмах по вселенной «Звездного пути»: актера можно увидеть в одноименной ленте 2009 года и ее сиквелах «Стартрек: Возмездие» и «Стартрек: Бесконечность». Во всех трех картинах он исполнил роль энсина Павла Чехова.

Ельчин умер 18 июня 2016 года, ему было 27 лет. Его случайно задавил его же джип, который актер забыл поставить на ручной тормоз. После этого родители актера подали в суд на компанию Fiat Chrysler.

За свою карьеру Ельчин успел сняться в таких фильмах, как «Терминатор: Да придет спаситель», «Альфа Дог», «Ночь страха», «Ангел-хранитель», «Как сумасшедший», «Сердце в Атлантиде», «Неуправляемый», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Выживут только любовники» и других.