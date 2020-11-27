Коронавирусные ограничения в Подмосковье продлятся до середины декабря

Коронавирусные ограничения продлятся в Подмосковье до 13 декабря. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на сайте правительства региона.

До середины декабря в Подмосковье будут закрыты музеи. Все массовые мероприятия (кроме спортивных соревнований и тренировок без зрителей) запрещены. Студенты вузов и колледжей продолжат обучение дистанционно.

Социальные карты некоторых категорий граждан останутся заблокированными. Эта мера коснется граждан старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и учащихся колледжей и вузов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин так же продлил действие коронавирусных ограничений в столице — они сохранятся до 15 января.