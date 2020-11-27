Навальный выступил в Европарламенте, вышел новый клип «Касты» и другие новости дня

В России впервые с начала пандемии выявили более 27 тыс. новых случаев COVID-19. Общее число пациентов с коронавирусом увеличилось до 2 215 533.

Алексей Навальный, выступая в Европарламенте, призвал европейских лидеров ввести санкции против российских олигархов. Он заявил, что власти страны не будут воспринимать ограничения всерьез, пока они направлены на «генералов».

Александр Лукашенко пообещал, что не будет президентом, когда в Беларуси примут новую Конституцию. Он отметил, что не допустит фальсификации при принятии основного закона страны.

МВД собирается ввести в Москве электронные паспорта с чипами в 2021 году. Данные с них можно будет считать с помощью мобильного приложения.

Жительница Москвы обвинила в изнасиловании участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова. После этого суд принудительно направил ее в психиатрическую лечебницу.

Росавиация предложила отстранить руководство «Победы» из‑за виражей пилотов в поддержку Дзюбы. Летчики нарисовали траекторией лайнера пенис.

«Яндекс.Карты» начали показывать загруженность московского метро. Она отображается при построении маршрута или выборе станции.

Создатель игры World of Tanks Вячеслав Макаров ушел из Партии прямой демократии. Он сказал, что хотел запустить партию, а долгосрочной политической деятельностью заниматься не собирался.

В Москве страховые компании запросили доступ к системе распознавания лиц. По мнению страховщиков, это поможет им в борьбе с мошенничеством и сократит сроки урегулирования убытков.

В Пакистане трансгендерные персоны, исповедующие христианство, создали собственную церковь. Она называется «Первая церковь евнухов».

Вышел клип «Касты» на трек «Выходи гулять», посвященный борьбе силовиков с протестующими. В нем руководитель силовой структуры возвращается домой, где его ждет семья, а его тело вдруг окрашивается кровью.

Рэпер i61 выпустил альбом «Angelwave», на котором есть фиты с Pussy Riot и Cream Soda, Слава КПСС поделился новой пластинкой «Чудовище, погубившее мир», а The Smashing Pumpkins выложили одиннадцатый лонгплей «Cyr».