Петербурженка подала в суд на гадалку. А после отказалась от иска, купив по ее совету фаллоимитатор

В Петербурге женщина по имени Мария подала в суд на гадалку Аллу, которая обещала ей вернуть мужа. Об этом рассказала пресс-служба судов города.

После двух недель ритуалов, за которые Мария заплатила 50 тыс. рублей, мужчина к ней не вернулся. И женщина захотела взыскать с ведуньи миллион рублей за моральный вред.

На заседании суда выяснилось, что клиентка неправильно выполняла ритуал — часть его включала «упражнения интимного характера» с фаллоимитатором, которого у женщины не было.

Женщина попросила отложить процесс, чтобы убедиться, что советы гадалки не работают. Мария повторила ритуал уже с фаллоимитатором. Муж к истице не вернулся, однако на втором заседании суда она отказалась от иска и поблагодарила Аллу. По словам женщины, после покупки фаллоимитатора она поняла, что мужа возвращать не нужно.