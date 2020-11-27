В Москве ко дню рождения Алисы Фрейндлих пройдут спецпоказы в «Факеле», «Космосе» и «Салюте»

В Москве с 6 по 8 декабря в кинотеатрах Москино состоятся спецпоказы, приуроченные ко дню рождения актрисы Алисы Фрейндлих. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сети.

6 декабря в кинотеатре «Космос» пройдет предпремьерный показ документального фильма Дениса Клеблеева «Алиса. Волнение». Картина была снята во время репетиций и премьеры спектакля «Волнение» в БДТ им. Товстоногова, где Алиса Фрейндлих играет известную американскую писательницу из Нью-Йорка. Специально для нее эту пьесу написал и поставил режиссер Иван Вырыпаев — в год 35-летия работы Фрейндлих в БДТ и столетия самого театра.

«Уникальная видеохроника позволит не только заглянуть за кулисы постановочного процесса, но и последовать за Алисой Бруновной домой, увидеть ее в кругу семьи и чуть лучше узнать обычно скрытую от публики часть ее жизни», — рассказали в Москино.

Билеты на показ можно купить здесь. Спецпоказ картины представит режиссер фильма Денис Клеблеев.

В честь дня рождения Фрейндлих 7 и 8 декабря в кинотеатрах «Москино Салют» и «Факел» пройдут показы фильмов «Служебный роман» Эльдара Рязанова и «Успех» Константина Худякова. Картины покажут в рамках проекта «Синематека» с пленки из архива Москино. Вход на показы бесплатный, но необходимо предварительно зарегистрироваться.