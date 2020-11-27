Режиссер «Золотой перчатки» снял клип для диджея Solomun

Боснийско-немецкий диджей Solomun выпустил новый трек «Kreatur der Nacht» и клип на него. Об этом «Афише Daily рассказали представители музыканта.

Они уточнили, что трек стал главным синглом к грядущему альбому артиста. Сама пластинка выйдет в 2021 году. Послушать сингл на разных площадках можно здесь.

Одновременно с синглом вышел клип, главную роль в котором исполнила актриса Мерседес Мюллер, которая недавно снялась в сериале «Фрейд» на Netflix. Режиссером клипа выступил Фатих Акин, известный по работе над такими фильмами, как «Золотая перчатка» и «На пределе».

Как рассказал Акин, они с Solomun росли в одном и том же квартале. «Solomun смешивает свое фирменное современное звучание с новой волной начала восьмидесятых, что также сформировало меня. Артефакты этой культуры неоднократно появляются в моих работах. Вот почему для меня было огромным подарком опробовать этот эпический трек визуально и повествовательно», — заявил режиссер.