Режиссер «Золотой перчатки» снял клип для диджея Solomun

Боснийско-немецкий диджей Solomun выпустил новый трек «Kreatur der Nacht» и клип на него. Об этом «Афише Daily рассказали представители музыканта.
Они уточнили, что трек стал главным синглом к грядущему альбому артиста. Сама пластинка выйдет в 2021 году. Послушать сингл на разных площадках можно здесь.
Одновременно с синглом вышел клип, главную роль в котором исполнила актриса Мерседес Мюллер, которая недавно снялась в сериале «Фрейд» на Netflix. Режиссером клипа выступил Фатих Акин, известный по работе над такими фильмами, как «Золотая перчатка» и «На пределе».
Как рассказал Акин, они с Solomun росли в одном и том же квартале. «Solomun смешивает свое фирменное современное звучание с новой волной начала восьмидесятых, что также сформировало меня. Артефакты этой культуры неоднократно появляются в моих работах. Вот почему для меня было огромным подарком опробовать этот эпический трек визуально и повествовательно», — заявил режиссер.
В 2005 году Solomun основал музыкальный лейбл Diynamic. С 2013 года в своей резиденции «Solomun +1» в он устраивал вечеринки, «где всегда ставил диджейский пульт в центре танцпола». Артист успел сыграть сеты в разных городах мира: от Берлина до Нью-Йорка.