Петербургские фолк-панки Ghost Hippies вернулись с альбомом «Призраки тоже плачут»

Петербургские фолк-панки Ghost Hippies выпустили новый альбом «Призраки тоже плачут». На нем 11 треков, записанных дома, с личными и иногда трагичными историями.

По словам группы, пластинка собрана «из обрывков воспоминаний, разбитой мечты и наивностей». Послушать ее можно здесь.