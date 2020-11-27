Петербургские фолк-панки Ghost Hippies вернулись с альбомом «Призраки тоже плачут»

Петербургские фолк-панки Ghost Hippies выпустили новый альбом «Призраки тоже плачут». На нем 11 треков, записанных дома, с личными и иногда трагичными историями.
По словам группы, пластинка собрана «из обрывков воспоминаний, разбитой мечты и наивностей». Послушать ее можно здесь.
Ghost Hippies — герои андеграунда середины десятых, играющие, по их собственным словам, «лоуфайный фрик-фолк-панк». «Призраки тоже плачут» — их первый крупный релиз за последние шесть лет и второй за всю историю группы. В 2014 году коллектив выпустил альбом «Призрачные хиппи и кристальный пакет».
У участников группы есть еще один проект — angelic milk, где солисткой выступает Сара Персефона, а песни — на английском. В 2015-м «Афиша» брала у них большое интервью.