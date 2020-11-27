Трамвайной инфраструктурой в Москве начнет управлять метрополитен

Департамент транспорта Москвы передаст управление путевой инфраструктурой трамвая столичному метрополитену. Об этом заявил глава ведомства Максим Ликсутов. По его словам, к трамвайным путям будут выдвинуты более жесткие требования, что позволит повысить скорость на отдельных участках и сократить перерывы в движении.

«Будет усовершенствован процесс ремонта трамвайных путей: укладывать планируем современные монолитные конструкции пути, в том числе в местах пересечения с автомобильным движением. Это обеспечит плавный проезд автомобиля через трамвайные пути с меньшей нагрузкой на ходовую часть», — сказал Ликсутов.

Обслуживаться трамвайные пути, как и инфраструктура метрополитена, будут ночью, что должно сократить расходы. Правительство рассчитывает достичь в движении трамваев тактового, синхронизированного графика, как и у метро. В ближайшие два года, по заверениям Ликсутова, мэрия полностью заменит все старые трамвайные вагоны на новые.

В сентябре глава Дептранса сообщал, что в Москве в скором времени начнут тестировать совместно с «Яндексом» беспилотный трамвай. В будущем его планируют запустить по городу.

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