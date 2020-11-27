Алексей Навальный призвал Евросоюз ввести санкции против российских олигархов

Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал европейских лидеров ввести денежные санкции в отношении российских олигархов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление Навального в Европарламенте.

Навальный заявил, что уже введенные санкции против глав российских спецслужб не слишком существенны. У «российских генералов», ставших фигурантами санкционного списка, не так много имущества и банковских счетов в Европе, уточнил оппозиционер. По его словам, вводить санкции против них нет смысла, так как у этих людей все равно нет возможности ездить по Европе. Правительство России может игнорировать санкции до тех пор, пока они не направлены на олигархов, считает Навальный.

«Главный вопрос, почему эти люди отравляют, убивают и фальсифицируют выборы? Ответ очень простой — деньги. Санкции Евросоюза должны быть нацелены на деньги. И российские олигархи, не только старые, но и новые, в том числе из окружения Путина, должны стать мишенью санкций. До тех пор, пока самые дорогие яхты Усманова стоят в Барселоне или Монако, никто в России и в Кремле не воспримет европейские санкции серьезно», — заявил Навальный.