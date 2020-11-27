Алексей Навальный призвал Евросоюз ввести санкции против российских олигархов

Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал европейских лидеров ввести денежные санкции в отношении российских олигархов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление Навального в Европарламенте.
Навальный заявил, что уже введенные санкции против глав российских спецслужб не слишком существенны. У «российских генералов», ставших фигурантами санкционного списка, не так много имущества и банковских счетов в Европе, уточнил оппозиционер. По его словам, вводить санкции против них нет смысла, так как у этих людей все равно нет возможности ездить по Европе. Правительство России может игнорировать санкции до тех пор, пока они не направлены на олигархов, считает Навальный.
«Главный вопрос, почему эти люди отравляют, убивают и фальсифицируют выборы? Ответ очень простой — деньги. Санкции Евросоюза должны быть нацелены на деньги. И российские олигархи, не только старые, но и новые, в том числе из окружения Путина, должны стать мишенью санкций. До тех пор, пока самые дорогие яхты Усманова стоят в Барселоне или Монако, никто в России и в Кремле не воспримет европейские санкции серьезно», — заявил Навальный.
Вводить денежные санкции Навальный предложил проводить в ответ на свое отравление и проведение в России выборов без допуска оппозиционных кандидатов. По мнению политика, такие санкции поддержат 99% россиян. Он уточнил, что не стоит путать обычных российских граждан и правительство, которое стоит воспринимать как «кучку преступников».
Евросоюз и Великобритания ввели санкции из‑за отравления Навального в октябре. В санкционный список попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, два заместителя министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, руководитель управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. В начале ноября Россия ввела ответные санкции.
В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Навальный может работать с ЦРУ. Оппозиционер подал на него в суд за клевету и оскорбление чести и достоинства. Суд, впрочем, оставил его иск без движения.