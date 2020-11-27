Ведущую программы «Час суда» приговорили к двум годам условно за мошенничество

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы условно ведущую передачи «Час суда» Елену Дмитриеву. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, пишет ТАСС.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, Дмитриева обещала оказать юридическую помощь предпринимателю, у которого был конфликт с деловым партнером. Однако обещанной помощи бизнесмен не получил.

«Московский комсомолец» пишет, что предприниматель, с которым сотрудничала ведущая, подал в суд на своего бывшего партнера по бизнесу. Тот предложил экс-компаньону 80 млн рублей в обмен на прекращение уголовного дела. При передаче денег Дмитриеву и ее клиента задержали за вымогательство. Ведущая «Часа суда» назвала дело провокацией и отметила, что не просила передавать деньги.

«МК» не называет настоящего имени клиента Дмитриевой, ТАСС пишет, что по этому делу был признан виновным некий Юрий Плотников. Он получил четыре года лишения свободы с испытательным сроком на три года. Его роль в произошедшем агентство не раскрывает.

Елена Дмитриева была ведущей программы «Час суда. Дела семейные», выходившей на телеканале РЕН в 2004–2007 годы. Затем она вела подобную программу под названием «Дела семейные» на телеканале «Домашний», а после, до 2019 года, была ведущей шоу, уже называющегося «Дела семейные. Битва за будущее», на телеканале «Мир».