«Город грез и несбыточных мечтаний»: M’Dee выпустил новую пластинку «San Junipero»

21-летний хип-хоп-исполнитель и продюсер из Казахстана M’Dee (настоящее имя Мади Токтаров) выпустил новый альбом «San Junipero». Его можно послушать в Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и YouTube.

Пластинка вдохновлена сериалом «Черное зеркало», одна из серий которого и дала ему название. Сан-Джуниперо — вымышленный город, в котором «каждый день как выходной, жизнь идет несуетливо».