«Город грез и несбыточных мечтаний»: M’Dee выпустил новую пластинку «San Junipero»

21-летний хип-хоп-исполнитель и продюсер из Казахстана M’Dee (настоящее имя Мади Токтаров) выпустил новый альбом «San Junipero». Его можно послушать в Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и YouTube.
Пластинка вдохновлена сериалом «Черное зеркало», одна из серий которого и дала ему название. Сан-Джуниперо — вымышленный город, в котором «каждый день как выходной, жизнь идет несуетливо».
«Я бы дал альбому определение «розовое облако». Для меня он звучит воздушно, плавно, неторопливо. Стилистика альбома лучше всего характеризует меня самого. Я ощущаю, что звук в этот раз вышел наиболее автобиографичным, чем все, что выходило у меня до», — прокомментировал M’Dee свой альбом для Apple Music.
В начале недели музыкант выпустил клип на песню «До завтра», попавшую на его новую пластинку. В прошлом декабре M’Dee представил альбом «Феромон». На фитах его коллеги по лейблу Musica36 — 104 и Скриптонит.