Майк Тайсон «съел» ухо Роя Джонса-младшего. У боксеров пройдет бой 28 ноября

Бывший чемпион в тяжелой весовой категории и легенда бокса Майк Тайсон «съел» на День благодарения другого прославленного боксера — чемпиона в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего. Видеоролик, как Тайсон вместе со своими детьми поедает голову Джонса, можно посмотреть на ютьюбе.
Голова, разумеется, была ненастоящая: на видео появляется торт. Сам ролик опубликован в рамках раскрутки боя Тайсона и Джонса, который пройдет 28 ноября. Обе легенды бокса, чей пик карьер пришелся на девяностые и начало двухтысячных, сразятся в восьмираундовом поединке (время раундов — две минуты, а не три, как в профессиональных боях).
На видео Тайсон отрезает себе ухо Джонса — очевидный оммаж к тому, как боксер откусил ухо Эвандера Холифилда в 1997 году. «Железный Майк» предлагает куски торта и детям, однако они отказываются. В конце концов торт достается собаке. В описании под видео дается ссылка на сайт, где можно купить платный просмотр боя по системе pay-per-view.
Тайсону сейчас 54 года, а Джонсу — 51. Последний завершил карьеру в 2018 году (а еще получил российское гражданство). Тайсон провел свой последний бой в 2005 году, а затем повесил перчатки на гвоздь.
Изначально предлагалось провести поединок двух суперзвезд в шлемах и тяжелых перчатках весом 18 унций (так удары становятся менее травмоопасными). Однако оба боксера посчитали такие правила унизительными. В итоге бой пройдет в 12-унцевых перчатках и без шлемов. Судей в зале не будет, а при первом рассечении бой остановят.
Тайсон ранее рассказал, что волнуется перед боем с Джонсом. Победить свой страх он решил необычным способом: боксер спустился к акулам и даже почесал одну из них по носу.