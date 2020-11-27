Майк Тайсон «съел» ухо Роя Джонса-младшего. У боксеров пройдет бой 28 ноября

Бывший чемпион в тяжелой весовой категории и легенда бокса Майк Тайсон «съел» на День благодарения другого прославленного боксера — чемпиона в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего. Видеоролик, как Тайсон вместе со своими детьми поедает голову Джонса, можно посмотреть на ютьюбе.

Голова, разумеется, была ненастоящая: на видео появляется торт. Сам ролик опубликован в рамках раскрутки боя Тайсона и Джонса, который пройдет 28 ноября. Обе легенды бокса, чей пик карьер пришелся на девяностые и начало двухтысячных, сразятся в восьмираундовом поединке (время раундов — две минуты, а не три, как в профессиональных боях).

На видео Тайсон отрезает себе ухо Джонса — очевидный оммаж к тому, как боксер откусил ухо Эвандера Холифилда в 1997 году. «Железный Майк» предлагает куски торта и детям, однако они отказываются. В конце концов торт достается собаке. В описании под видео дается ссылка на сайт, где можно купить платный просмотр боя по системе pay-per-view.