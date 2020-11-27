В Пакистане трансгендерные персоны создали собственную церковь

В Пакистане открылась «Первая церковь евнухов»: она объединяет трансгендерных персон, исповедующих христианство. По словам представителей сообщества, это вынужденная мера, поскольку в обычных храмах им не дают спокойно молиться, передает NYP.

«Никто не хочет сидеть рядом с нами, а некоторые говорят, что мы — мерзость. Но это не так. Мы люди, а с нами обращаются хуже, чем с собаками», — сказала Нена Сутри, одна из прихожанок новой церкви.

«Евнухами» в Пакистане называют всех трансгендерных женщин. Многие считают термин унизительным, однако слово было добавлено в название неслучайно. Это отсылка к библейским строчкам, где говорится, что «Бог благоволит евнухам», отметила пастор Газала Шафик.

Трансгендерные христиане в Пакистане представляют собой меньшинство в меньшинстве, поскольку, ко всему прочему, это мусульманская страна. При этом одна из организаторов церкви — трансгендерная мусульманка Ниша Рао, которая к тому же работает адвокатом.

«Я трансмусульманка, но у меня сердце болит за трансгендерных христиан. Поэтому я и приняла участие в основании этой церкви. Я прихожу сюда каждую неделю. Я не молюсь вместе с ними, но всячески поддерживаю их», — рассказала Рао.

Пакистанские власти в 2011 году ввели понятие «третий пол», которым обозначаются трансгендерные персоны. С тех пор такие люди могут получать удостоверение личности и искать официальную работу. Несмотря на это, их жизнь в крайне консервативном обществе остается непростой.

В начале ноября в Бангладеш появилась первая религиозная школа для трансгендерных людей. В ней бесплатно могут учиться более 150 школьников, идентифицирующих себя как людей «третьего пола», который официально признан и в этой стране.