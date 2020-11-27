Силовики умывают руки в крови в новом клипе группы «Каста»

Рэп-группа «Каста» представила клип на трек «Выходи гулять». Посмотреть его можно на ютьюбе.
Как сама песня, так и видеоряд посвящены борьбе силовиков с протестующими. Клип показывает, как сотрудники правоохранительных органов некой очевидно русскоязычной страны (на это прямо указывают православный крест в одном из кадров и постсоветские интерьеры) пытают и избивают людей.
После пыток и избиений руководитель силовиков возвращается домой, где его ждет семья. Внезапно его руки, а затем и все тело оказываются испачканы кровью.
«Там казаки-разбойники, пешие и конники./Выходи гулять! Че сидишь на подоконнике?/Можно и на роликах — но мы снимем ролики», — читает Хамиль в одном из куплетов.
«Выходи гулять» — это трек с альбома «Об изъяне понятно». Пластинка выйдет в декабре 2020 года, уточняется в описании к видео.
Как «Каста» придумала «Вокруг шум» — свой самый известный хит и весьма актуальный трек в 2020 году, — можно узнать в подкасте «История одной песни». Посмотреть его можно здесь.