перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Алексей Навальный призвал Евросоюз ввести санкции против российских олигархов 16:44
Трамвайной инфраструктурой в Москве начнет управлять метрополитен 16:25
Лукашенко заявил, что не будет президентом после принятия новой Конституции 15:58
Ведущую программы «Час суда» приговорили к двум годам условно за мошенничество 15:34
mdeemusic/Instagram «Город грез и несбыточных мечтаний»: M’Dee выпустил новую пластинку «San Junipero»
«Город грез и несбыточных мечтаний»: M’Dee выпустил новую пластинку «San Junipero» 15:30
Майк Тайсон «съел» ухо Роя Джонса-младшего. У боксеров пройдет бой 28 ноября 15:25
В Пакистане трансгендерные персоны создали собственную церковь 14:55
Силовики умывают руки в крови в новом клипе группы «Каста» 14:54
The Smashing Pumpkins выпустили свой одиннадцатый альбом «Cyr» 14:38
Пресс-материалы В Москве пройдет экскурсия, посвященная истории евреев. Участники остановятся «согреться» в рюмочной
В Москве пройдет экскурсия, посвященная истории евреев. Участники остановятся «согреться» в рюмочной 14:23
Суд оправдал лжеизобретателя, которому власти Мурома выплатили 113 млн рублей за «вечный двигатель» 13:59
Акция «Погуляем с вашей собакой» продлится в Москве и Петербурге до конца года 13:38
«Яндекс.Карты» теперь показывают загруженность московского метро 13:29
МВД собирается ввести в Москве электронные паспорта с чипами в 2021 году 12:50
Москвичка обвинила участника шоу «Голос» в изнасиловании. Ее поместили в психбольницу 12:34
dzhizus_inst/Instagram Джизус выпустил новый альбом «47: Revolution and World»
Джизус выпустил новый альбом «47: Revolution and World» 12:00
Страховые компании запросили доступ к московской системе распознавания лиц 11:15
В России выявили более 27 тыс. новых случаев COVID-19. Впервые с начала пандемии 11:14
Слава КПСС выпустил новый альбом «Чудовище, погубившее мир» 10:58
Рэпер i61 выпустил альбом «Angelwave». На нем есть фиты с Pussy Riot и Cream Soda 10:30
Отключить рекламу

Силовики умывают руки в крови в новом клипе группы «Каста»

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:54

Рэп-группа «Каста» представила клип на трек «Выходи гулять». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Как сама песня, так и видеоряд посвящены борьбе силовиков с протестующими. Клип показывает, как сотрудники правоохранительных органов некой очевидно русскоязычной страны (на это прямо указывают православный крест в одном из кадров и постсоветские интерьеры) пытают и избивают людей.

После пыток и избиений руководитель силовиков возвращается домой, где его ждет семья. Внезапно его руки, а затем и все тело оказываются испачканы кровью.

«Там казаки-разбойники, пешие и конники./Выходи гулять! Че сидишь на подоконнике?/Можно и на роликах — но мы снимем ролики», — читает Хамиль в одном из куплетов.

«Выходи гулять» — это трек с альбома «Об изъяне понятно». Пластинка выйдет в декабре 2020 года, уточняется в описании к видео.

Как «Каста» придумала «Вокруг шум» — свой самый известный хит и весьма актуальный трек в 2020 году, — можно узнать в подкасте «История одной песни». Посмотреть его можно здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
драма
На острие
Киноверсия противостояния между Софьей Великой и Яной Егорян на ОИ-2016
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
поп
Елка
Эстрадная музыка, за которую не стыдно
драма
Человек из Подольска
Экранизация нашумевшей пьесы Дмитрия Данилова про поразительных полицейских
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить