В Москве пройдет экскурсия, посвященная истории евреев. Участники остановятся «согреться» в рюмочной

Блог «Покровка и окрестности» совместно с краеведом Михаилом Духовным проведут экскурсию «Москва Еврейская». Об этом представители блога рассказали «Афише Daily».

«Экскурсия-погружение в историю народа» в пространстве Китай-города состоится в субботу, 5 декабря. Организаторы сообщают, что на маршруте, который начнется в парке «Зарядье», запланирована остановка в рюмочной — чтобы «согреться, «переварить» и поболтать».

«Знаете ли вы что на территории «Зарядья» было уникальное еврейское гетто в шаге от Кремля? Мы будем как изучать историю евреев в Москве, познакомимся с ключевыми фигурами еврейской жизни в столице, так и обсудим глубинные вопросы феномена еврейского народа и иудаизма», — обещают в «Покровке и окрестностях».

Экскурсия начнется в 14.00 по московскому времени. Стоимость билета — 1500 рублей (в эту сумму включена стоимость одного напитка). Мероприятие продлится 3 часа. Количество мест ограничено, напоминают организаторы. Зарегистрироваться на экскурсию и узнать подробности можно здесь.

«Покровка и окрестности» — локальный блог, рассказывающий о жизни Чистых Прудов и Китай-города. Михаил Духовный — географ, краевед и гид по Израилю.