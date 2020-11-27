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Суд оправдал лжеизобретателя, которому власти Мурома выплатили 113 млн рублей за «вечный двигатель»

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:59

Суд в Муроме Владимирской области оправдал изобретателя «вечного двигателя» Евгения Мурышева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте суда.

В нулевых годах мужчина получил патент на «нагревательное устройство — квантовый структурный преобразователь». Он утверждал, что прибор приводит к экономии топлива благодаря повышению КПД котельных более чем на 100%. Ему удалось убедить в этом власти Мурома, и в 2006 году был подписан договор на эксплуатацию прибора сроком до 2023-го.

Только спустя восемь лет расходов на «вечный двигатель» — в 2014 году — экспертиза «Тепловых сетей» подтвердила, что никакой экономии энергии нет. Однако и тогда судья счел, что предприятие должно продолжать платить. За 10 лет изобретатель получил из городского бюджета 113 млн рублей.

В конце 2015 года устройство все-таки демонтировали, а на историю обратил внимание СК. Следователь в качестве одного из доказательств приводил экспертное заключение комиссии по борьбе с лженаукой при РАН. Там заявили, что прибор Мурышева «неработоспособен на уровне основополагающих принципов физики».

Тем не менее, согласно решению суда, в действиях изобретателя не нашли состава преступления. Сторона обвинения собирается подать жалобу.

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