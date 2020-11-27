Москвичка обвинила участника шоу «Голос» в изнасиловании. Ее поместили в психбольницу

Преображенский суд Москвы принудительно направил в психиатрическую больницу Яну Покрышкину, обвинившую в изнасиловании участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката девушки Дмитрия Джулая.

По его словам, Покрышкина никогда не состояла на учете в психдиспансере, у нее не было травм головы, а потому неясно, на каком основании девушку поместили в психбольницу. Документы о принудительной госпитализации в суде предоставить отказались. Врачи психиатрической клиники не говорят матери Покрышкиной какую‑либо информацию, ссылаясь на медицинскую тайну.

Джулай заявил, что его подзащитная вызвала полицию и скорую в ночь с 21 на 22 ноября. Мать девушки утверждает, что ее дочь изнасиловал участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров.

Москва.ру со ссылкой на Джулая пишет, что в ту ночь Покрышкина собиралась встретиться с Кадыровым на ее съемной квартире в Москве. «По словам мамы Яны, между девушкой и певцом что‑то произошло, и потерпевшая вызвала полицию и скорую, так как ей были причинены телесные повреждения. По всей квартире была кровь, разбросаны вещи», — цитирует издание слова адвоката.

Других обстоятельств случившегося, а также подробностей дела, в рамках которого Покрышкину госпитализировали, не уточняется. «Афиша Daily» обратилась за комментарием к Эмилю Кадырову.

Кадыров — участник четвертьфинала 4-го сезона проекта «Голос» на Первом канале, ведущий солист Музыкального театра под руководством Александра Градского и постоянный участник передачи «Романтика романса» на телеканале «Культура».