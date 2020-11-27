«47» звучит как бесконечная война артиста с окружающим миром — он разочарован в людях вокруг, в сверстниках и эпохе, много говорит об незащищенности и страхе перед миром, а также отчаянно ищет тех, с кем разделить эту ношу», — пишет об альбоме The Flow.

Рэпер и рок-музыкант Владислав Кожихов, более известный как Джизус, выпустил новый альбом «47: Revolution and World». Его можно послушать на различных стриминговых сервисах.

Джизус, творчество которого раньше можно было описать словами «эксперименты с гитарной музыкой», совсем ушел от рэпа. Треком «Девочка в классе» он показал стремление делать эмо-музыку, а его последующий релиз «Начало новой эры» ознаменовал окончательный переход к «новому я».

«На обложке [альбома] я с одной стороны стоял в образе этого рэпера, с другой — в образе парня с гитарой, потому что я понимал, что буду в дальнейшем делать», — рассказывал Джизус.

Ранее «Афиша.Daily» поговорила с музыкантом о том, почему «Девочка в классе» стала такой популярной, а также обсудила с ним рок, рэп, религию и Россию.