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Джизус выпустил новый альбом «47: Revolution and World»

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:00

Рэпер и рок-музыкант Владислав Кожихов, более известный как Джизус, выпустил новый альбом «47: Revolution and World». Его можно послушать на различных стриминговых сервисах.

Релиз совпал с закрытием кировского объединения хип-хоп-исполнителей «Коннект», куда входил музыкант.

«47» звучит как бесконечная война артиста с окружающим миром — он разочарован в людях вокруг, в сверстниках и эпохе, много говорит об незащищенности и страхе перед миром, а также отчаянно ищет тех, с кем разделить эту ношу», — пишет об альбоме The Flow.

Джизус, творчество которого раньше можно было описать словами «эксперименты с гитарной музыкой», совсем ушел от рэпа. Треком «Девочка в классе» он показал стремление делать эмо-музыку, а его последующий релиз «Начало новой эры» ознаменовал окончательный переход к «новому я».

«На обложке [альбома] я с одной стороны стоял в образе этого рэпера, с другой — в образе парня с гитарой, потому что я понимал, что буду в дальнейшем делать», — рассказывал Джизус.

Ранее «Афиша.Daily» поговорила с музыкантом о том, почему «Девочка в классе» стала такой популярной, а также обсудила с ним рок, рэп, религию и Россию.

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