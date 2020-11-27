В России выявили более 27 тыс. новых случаев COVID-19. Впервые с начала пандемии

В России за сутки выявили 27 543 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 2057 случаев превышает прошлый рекорд, который был установлен накануне.

Больше всего новых заразившихся в Москве и Петербурге (в них также достигнуты максимальные значения), Московской, Нижегородской и Свердловской областях, Карелии, Архангельской области и Хабаровском крае.