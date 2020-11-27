В России выявили более 27 тыс. новых случаев COVID-19. Впервые с начала пандемии

В России за сутки выявили 27 543 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 2057 случаев превышает прошлый рекорд, который был установлен накануне.
Больше всего новых заразившихся в Москве и Петербурге (в них также достигнуты максимальные значения), Московской, Нижегородской и Свердловской областях, Карелии, Архангельской области и Хабаровском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 215 533. За сутки вылечились 26 682 человека, за все время — 1 712 174. За сутки умерли 496 пациентов, за весь период — 38 558. Количество активных случаев на данный момент — 464 801.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 60,9 млн человек, 1,4 млн из них умерли, 39 млн — выздоровели. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (12,8 млн). Далее — Индия (9,3 млн), Бразилия (6,2 млн) и Франция (2,2 млн).