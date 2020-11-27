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Рэпер i61 выпустил альбом «ANGELWAVE». На нем есть фиты с Pussy Riot и Cream Soda

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:30

Уфимский рэпер i61 выпустил новый альбом под названием «ANGELWAVE». Послушать на разных площадках его можно здесь.

На пластинке 13 треков, среди них — фиты с группами Pussy Riot и Cream Soda, рэпером Boulevard Depo и певицей Devika Shawty. «Путешествие в идеальный мир по версии рэп-концептуалиста», — комментирует редакция Apple Music альбом.

«После запутанного и синтетического «Shelby» мне хотелось нащупать более прямолинейный вайб и мне это удалось, — рассказывает i61 о своей пластинке. — Я выпустил компиляцию «Hy-Lite» и продолжил писать большой альбом. Была холодная зима 019-020 и я был в эйфории от того что все получалось. За две недели родились «Angel Dreams», «DARK SOULS», «Выходные», «THANG» и мой любимый «SWAGA ВЕКА». Но любая эйфория несет за собой ужасные последствия, и так получилось что я попал в психиатрический стационар. Моя голова несла меня мимо творчества, и я погрузился в мрак собственных мыслей и страхов. Когда надежды почти нет, когда видишь во всем только негативную сторону. возвращение к искусству и внутренний стержень возвратил меня на место в лето 2020 и свет увидели «Город под водой», «Ветер перемен» и «Вечный Огонь». Я вернулся и закончил проект. Теперь, отдавая проект на суд широкому зрителю я могу сказать одно: мир «ANGELWAVE» разнообразен, и являет собой мою жизнь как она есть».

Предыдущий 6-трековый мини-альбом «Hi-Lyte Prologue to Angelwave» i61 выпустил в сентябре 2019 года. В него вошли фиты с уже известными Boulevard Depo и Devika Shawty.

Ранее рэпер принял участие в шоу «Узнать за 10 секунд», где угадывал треки Big Baby Tape, Pharaoh и других исполнителей. А еще в прошлом году «Афиша Daily» поговорила с i61 о комиксах, 80-х и художнике Павле Пепперштейне.

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