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«Не жалея»: Miyagi & Andy Panda выпустили новый сингл

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:48

Осетинские рэперы Miyagi & Andy Panda выпустили сингл «Не жалея». Композиция стала их первым релизом после выхода альбома «Yamakasi».

«Все мы желаем свободы, но свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться», — прокомментировали музыканты трек.

Сингл спродюсировали Castle и Ollane. Обложку к нему сделал фотограф и художник Заур Тедеев.

В середине ноября Miyagi & Andy Panda показали клип на песню «Yamakasi» — главный трек в их одноименном альбоме. Ролик посвящен родному городу рэперов — Владикавказу.

Альбом «Yamakasi» вышел в июле этого года. Он получил свое название от французского криминального боевика о группе паркурщиков, которые занимаются ограблениями ради спасения жизни ребенка.

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