«Не жалея»: Miyagi & Andy Panda выпустили новый сингл

«Все мы желаем свободы, но свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться», — прокомментировали музыканты трек.

Осетинские рэперы Miyagi & Andy Panda выпустили сингл «Не жалея». Композиция стала их первым релизом после выхода альбома «Yamakasi».

Сингл спродюсировали Castle и Ollane. Обложку к нему сделал фотограф и художник Заур Тедеев.

В середине ноября Miyagi & Andy Panda показали клип на песню «Yamakasi» — главный трек в их одноименном альбоме. Ролик посвящен родному городу рэперов — Владикавказу.

Альбом «Yamakasi» вышел в июле этого года. Он получил свое название от французского криминального боевика о группе паркурщиков, которые занимаются ограблениями ради спасения жизни ребенка.